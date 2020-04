Blaulicht : Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto auf B 268 bei Pellingen

Pellingen/Steinbachweiher Bei einer Kollision mit einem Auto ist am Freitag ein Motorradfahrer auf der B 268 zwischen Pellingen und Steinbachweier (Landkreis Trier-Saarburg) ums Leben gekommen.

Nach ersten Angaben der Polizei war ein 29-jähriger Motorradfahrer gegen 16.10 Uhr auf der B 268 zwischen Pellingen und der Abfahrt nach Lampaden in Richtung Trier unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve habe er ein Auto überholt und sei wohl in einer Kurve ins Schleudern geraten und gestürzt. Dabei sei er frontal gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt, dessen Fahrerin noch auszuweichen versucht hatte.