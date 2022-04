Unfall : Motorradfahrer stoßen bei Mertesdorf zusammen

Mertesdorf/Kasel Zwei Motorradfahrer sind am Ostermontag zwischen Kasel und Mertesdorf zusammengestoßen.

Nach Informationen der Polizei befuhr gegen 16.50 Uhr eine Gruppe von drei Motorräder die K 140 von der Mertesdorfer Müllkippe in Richtung Mertesdorf. Als einer der Biker nach links in Richtung Kasel abbiegen wollte, erkannte der Hintermann das zu spät und krachte auf den Vordermann. Beide stürzten und verletzten sich nach Angaben der Polizei leicht. An den Motorrädern entstand Sachschaden. Während der Rettungsarbeiten blieb die K 140 voll gesperrt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Schweich sowie die Autobahnpolizei, das DRK aus Schweich und Ehrang mit Notarzt sowie die Feuerwehren aus Kasel und Mertesdorf.