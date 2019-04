Ein Motorradfahrer ist am Sonntag auf der B 50 bei Niedergeckler von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Er wurde schwer verletzt. red

Wie die Polizei mitteilte, war eine Gruppe von Motorradfahrern auf der B 50 aus Fahrtrichtung Geichlingen kommend in Richtung Niedergeckler unterwegs. In einer Linkskurve kam einer der Motorradfahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einen kleinen Abhang hinunter, stürzte von seinem Motorrad und blieb auf einem angrenzenden Feld liegen. Der Biker erlitt diverse Rippenfrakturen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Andere Personen oder Fahrzeuge kamen durch den Unfall nicht zu Schaden.