Blaulicht : Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Grimburg Bei einem schweren Motorradunfall auf der L 147 zwischen der saarländischen Landesgrenze und Grimburg ist am Sonntag gegen 12.20 Uhr ein 51-Jähriger schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war der Mann in einem Pulk mit mehreren Motorradfahrern vom Saarland kommend in Richtung Grimburg unterwegs, als er vermutlich infolge von überhöhter Geschwindigkeit in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Motorrad und der Fahrer prallten frontal gegen die Leitplanke.