(red/iro) Bei einem Motorradunfall am Sonntag gegen 15 Uhr hat sich eine 56-Jährige verletzt. Das teilte die Polizei mit. Sie war mit ihrem Kleinkraftrad auf der Landesstraße 50 von Bruch in Richtung Dreis unterwegs.

In einer Linkskurve nahe des Ortsausgangs Bruch kam sie von der Fahrbahn ab, stürzte und rutschte rund zehn Meter an der Leitplanke entlang. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Einsatz waren das Deutsche Rote Kreuz, ein Rettungshubschrauber und die Polizei Wittlich.