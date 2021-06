Blaulicht : Motorradfahrer stürzt bei Longkamp

Longkamp Bei Longkamp ist am Samstag ein Motorradfahrer gestürzt. Er blieb unverletzt.

Nach Angaben der Polizei kam es am Samstag gegen 15.45 Uhr auf der L 187 zwischen Kautenbach und Longkamp zu dem Unfall, als zwei Motorradfahrer auf der Kurvenstrecke von Kautenbach kommend in Fahrtrichtung Longkamp unterwegs waren. In einer scharfen und enger werdenden Linkskurve stürzte der vorausfahrende Motorradfahrer und rutschte in die Leitplanke. Der Biker blieb unverletzt. Die L187 war während der Unfallaufnahme zeitweise einseitig gesperrt.