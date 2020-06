Blaulicht : Motorradfahrer verletzt sich leicht bei Sturz

Piesport Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntag, 28. Juni, um 15 Uhr. Der 21-jährige Mann aus Föhren fuhr auf der L 50 aus Richtung Piesport kommend in Richtung Klausen. In Höhe der Einmündung zur Panoramastraße geriet er aus bisher ungeklärter Ursache in den rechten Grünstreifen und kam anschließend zum Sturz.

Der Motorradfahrer wurde dadurch leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.