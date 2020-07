Blaulicht : Motorradfahrer stürzt bei Unfall

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich Wie die Polizei meldet, fuhr 16-jähriger mit seinem Leichtkraftrades am Montag, 13. Juli, gegen 19.40 Uhr, in Wittlich die Schlossstraße in Richtung Kurfürstenstraße / ZOB. Der Fahrer beabsichtigte an der Einmündung nach links in Richtung Burgstraße abzubiegen - aus seiner Sicht geradeaus - weiter zu fahren.Dabei übersah er einen entgegenkommenden bevorrechtigten Autofahrer und kollidierte frontal mit dessen Wagen.

