Unfall bei Mehren Schwer verletzt: Motorradfahrer stürzt in enger Kurve

Nach Angaben der Polizei war ein Motorradfahrer am Samstag gegen 13 Uhr die L 68, von der B 257 (Daun) aus kommend in Richtung Mehren unterwegs. Im Scheitelpunkt einer scharfen Kurve brach das Heck seines Motorrades aus und der Motorradfahrer stürzte. Dabei erlitt der 31-jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Ulmen schwere Verletzungen, er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Die L68 war für die Dauer der medizinischen Versorgung des Fahrers und der polizeilichen Unfallaufnahme voll gesperrt. Das Motorrad wurde abgeschleppt.