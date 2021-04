Unfall : Motorradfahrer stürzt in der Wittlicher Freidrichstaße

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/Klaus Kimmling

Gegen 18.55 Uhr war am Sonntagr ein 23-jähriger Motorradfahrer auf der Friedrichstraße in Wittlich in Richtung Wittlich-Lüxem unterwegs. Kurz vor einem Kreisverkehr kam er laut Polizei wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und ohne Fremdeinwirkung zu Fall.