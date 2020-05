Blaulicht : Motorradfahrer stürzt und verletzt sich - Unfallverursacher flüchtet

Daun Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend in Daun gestürzt.

Nach Polizeiangaben war der 34-jährige Biker aus der VG Daun gegen 19 Uhr auf der L 68 aus Richtung Waldkönigen kommend unterwegs, als ihm vor der Ortseinfahrt Daun in einer Kurve ein Auto auf der Fahrbahnmitte entgegenkam. Der Motorradfahrer wich in den Straßengraben aus und stürzte. Dabei zog er sich eine Beinverletzung zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher in einem schwarzen BMW, kleineres Modell, mit DAU-Kennzeichen, fuhr unbeirrt in Richtung Waldkönigen weiter. Hinweise an die Polizei Daun, 06592/96260.