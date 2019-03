später lesen Polizei Motorradunfall in Zerf wegen Dieselspur FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Aufgrund einer Dieselspur kam ein Motorradfahrer in Zerf auf der B 268 in Höhe der Straße Am Schurpenberg am Freitag gegen 15.50 Uhr zu Fall. Wie die Polizei weiter meldet, habe zuvor ein unbekanntes Fahrzeug Diesel im dortigen Kurvenbereich verloren.