Motorradfahrer und Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt

Ein Motorrad ist am Dienstag bei Wittlich auf ein Auto aufgefahren. Der Biker und der Autofahrer wurden verletzt. red

Nach Angaben der Polizei Wittlich wollte am Nachmittag ein bisher unbekannter Autofahrer, der auf der L 141 aus Richtung Salmtal in Richtung Wittlich fuhr, in Höhe des Demeter Hofes in Wittlich links abbiegen. Ein Autofahrer hinter ihm konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig abbremsen. Ein schließlich noch folgender Leichtkraftradfahrer konnte wegen zu geringen Sicherheitsabstandes nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des vor ihm fahrenden Autos auf.

Durch den Aufprall stürzte der Fahrer des Leichtkraftrades. Er sowie der Autofahrer wurden durch den Unfall verletzt und mussten in das Krankenhaus Wittlich gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für etwa anderthalb Stunden war die L 141 an der Unfallstelle nur einspurig befahrbar, der Verkehr aus Richtung Wittlich wurde auf den angrenzenden Wirtschaftsweg umgeleitet.