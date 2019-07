Blaulicht : Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz nahe Longkamp

Bernkastel-Kues Ein Motorradfahrer ist am Freitag bei einem Sturz verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat, war eine siebenköpfige Motorradgruppe aus den Niederlanden gegen 14 Uhr auf der L 187 zwischen Bernkastel-Kues und Longkamp unterwegs.

In einer scharfen Rechtskurve musste einer der Fahrzeugführer stark abbremsen woraufhin er stürzte. Der Fahrer verletzte sich dabei am Unterschenkel und wurde mit einem herbeigerufenen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad wurde bei dem Sturz leicht beschädigt. Nach Angaben eines Zeugen war der Motorradfahrer mit geringer Geschwindigkeit in die Kurve gefahren. Überhöhtes Tempo wird deshalb als Unfallursache ausgeschlossen.