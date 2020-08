Verursacher flüchtet : Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

Symbolbild. Foto: TV/Klaus Kimmling

Boxberg Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz am Donnerstag um 15.20 Uhr leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann war mit seinem Zweirad in einer Gruppe auf der K 39 von Gelenberg in Richtung Boxberg unterwegs.

