Zu schnell in die Kurve : Motorradfahrer verletzt sich schwer bei Unfall

Zu schnell in die Kurve

Hasborn/Wittlich Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit ist ein 25-Jähriger in einer Linkskurve von der Fahrbahnabgekommen. Er wurde schwer verletzt.

Ein 25-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Trier ist abei einem Unfall auf der L 52 zwischen Hasborn und Wittlich schwer verletzt worden. Laut Polizei war der junge Mann vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Wald gerutscht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Im Einsatz waren ein Notarzt, das DRK und die Polizei Wittlich.