Biker stürzt bei Bad Bertrich Motorradfahrer schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der L103 zwischen Kennfus und Bad Bertrich zu dem Unfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei verlor der Fahrer eines Kleinkraftrades bergab in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Das Kleinkraftrad prallte gegen die Schutzplanke und kam dort zum Stillstand. Der Fahrer erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Kleinkraftrad wurde stark beschädigt.