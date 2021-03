Trier Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad kam es am Samstag in der Trierer Hornstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Leicht verletzt wurde eine 45-jährige Motorradfahrerin bei einem Unfall mit einem Auto am Samstag, 6. März, gegen 17.40 Uhr in Trier. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in der Hornstraße in Trier, in Höhe Rofu-Kinderland.