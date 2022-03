Luxemburg : Motorradfahrerin schwer verletzt bei Echternach

Schwerer Unfall am Samstag im Nordosten Luxemburgs nahe der Sauer. Was die Polizei hierzu mitteilt.

Eine Motorradfahrerin ist am Samstag gegen 14.20 Uhr auf der luxemburgischen N11 in Lauterborn südlich von Echternach bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das teilte die luxemburgische Polizei mit. Die Frau prallte an der Kreuzung im Ort in Richtung Scheidgen (Gemeinde Consdorf) mit einem Auto zusammen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.