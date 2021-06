Blaulicht : Motorradfahrerin verletzt sich

Zermüllen ( Eine 21 Jahre alte Motorradfahrerin verletzte sich am Samstagmittag auf der B 257 bei Zermüllen bei einem Zusammenstoß mit einem Auto. Die Frau wurde anschließend mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Autofahrer war zuvor in Richtung Nürburgring unterwegs. Er musste sein Fahrzeug in der Ortslage Zermüllen verkehrsbedingt abbremsen. Die ihm folgende Motorradfahrerin erkannte dies vermutlich zu spät und kollidierte mit dem Heck des Autos. Sie wurde vorwärts in die Heckscheibe des Wagens geschleudert. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.