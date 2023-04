Blaulicht Motorradunfall in Ehrang

Trier · Bei einem Unfall auf der Friedhofstraße in Ehrang wurde am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt. Der Fahrer stieß in einer Kurve mit zwei Autos zusammen.

08.04.2023, 16:18 Uhr

7 Bilder Motorradunfall in Ehrang 7 Bilder Foto: Agentur Siko

Von Siko Agentur