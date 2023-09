Kollision in Trier-Ehrang Motorräder prallen zusammen - Zwei Verletzte

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstag gegen 14:30 Uhr auf der B 53 in Trier-Ehrang zu dem Unfall. Eine 17-jährige Fahrerin einer KTM war auf der B 53 in Trier-Ehrang in Richtung Trier-Biewer unterwegs und musste verkehrsbedingt halten. Dazu musste sie jedoch stark abbremsen. Die hinter ihr fahrende 16-jährige Fahrzeugführerin einer Yamaha konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Motorrad vor ihr. Die 17-jährige KTM-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen und die 16-jährige Yamaha-Fahrerin mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Motorräder mussten abgeschleppt werden. Die B 53 war für die Zeit der Unfallaufnahme nur einseitig befahrbar. Im Einsatz waren neben einem Streifenwagen der Polizeiinspektion Schweich, die Berufsfeuerwehr Trier, zwei Rettungswagen und ein Notarzt.