Ein Motorroller und ein Rennrad sind am Samstagmittag auf der B 53 zwischen Pölich und Mehring zusammengestoßen. Dabei wurden drei Personen schwer verletzt. Von Michaela Hellmann und Agentur Siko

Der der 56-jährige Rollerfahrer fuhr nach Polizeiangaben mit seiner 55-jährigen Beifahrerin aus Richtung Pölich in Richtung nach Mehring. In einer langgezogenen Kurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem Rennrad zusammen. Sowohl der Rollerfahrer und seine Sozia als auch der 32-jährige Rennradfahrer aus Luxemburg erlitten schwere Verletzungen. Die B 53 war während der Bergungs- und Rettungsarbeiten für rund eine Stunde gesperrt. An beiden Zweiräder entstand ein erheblicher Sachschaden.

Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich die Berufsfeuerwehr Trier sowie das DRK Schweich und Ehrang mit Notarzt.

Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Unfallgeschehens geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.