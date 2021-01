Blaulicht : Mountainbike aus Garage in Morbach gestohlen

Morbach Ein Mountainbike hat ein bisher Unbekannter am Donnerstag, 28. Januar, gegen 15.30 Uhr aus einer Garage eines Mehrfamilienhauses im Friedhofsweg in Morbach gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Täter durch den Besitzer des Fahrrads gestört, konnte allerdings in unbekannte Richtung mit dem Fahrrad flüchten.