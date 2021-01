Polizei : Mountainbike gestohlen

Wittlich In Wittlich haben Unbekannte ein Mountainbike aus einer privaten Tiefgarage gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, betraten am Donnerstag, 28.01.2021, zwischen 17 Uhr und 20.15 Uhr bisher unbekannte Personen eine private Tiefgarage in der Neustraße in Wittlich. Der oder die Täter schlugen die Fensterscheibe eines dort geparkten Autos ein und durchwühlten es nach Wertgegenständen. Aus der Tiefgarage wurde ein Mountainbike, der Marke "Cube Cross", Farbe rot/schwarz, gestohlen. Hinweise an die Polizeiinspektion Wittlich (06571/926-0).