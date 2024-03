Großeinsatz Hotel an der Mosel wegen Gasgeruch geräumt

Mülheim an der Mosel · Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am Mittwochabend in Mülheim an der Mosel. Wegen Gasgeruch mussten die Gäste und Mitarbeiter eines Hotels evakuiert werden.

21.03.2024 , 06:16 Uhr

Foto: dpa/Marijan Murat