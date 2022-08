Christoph 10 im Einsatz : Motorradfahrer auf L158 bei Mülheim schwer verletzt

Foto: TV/Florian Blaes

Mülheim an der Mosel Ein Motorradfahrer hat auf der L158 bei Mülheim an der Mosel schwere Verletzungen erlitten, weil er laut Polizei unerlaubt überholt hat. Die Folge war ein Unfall. Was genau passiert ist.

Ein schwerer Unfall hat sich am Samstag, 6. August, auf der L158 ereignet. Dort fuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer aus einer Hunsrückgemeinde von Mülheim an der Mosel in Richtung Monzelfeld. In einer langgezogenen Linkskurve überholte der Motorradfahrer, trotz durchgezogener Mittellinie, ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Das teilt die Polizei mit.

Als dann vor ihm ein Auto im Gegenverkehr auftauchte, lenkte er sein Motorrad nach rechts, um wieder auf seine Fahrbahn zu gelangen. Dabei streifte er das Fahrzeug, welches er überholte. Durch den Anstoß geriet der Motorradfahrer ins Schlingern, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog er sich schwere innere Verletzungen zu und musste nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Hubschrauber Christoph 10 ins Krankenhaus nach Trier geflogen werden.

Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen, der Rettungshubschrauber und eine Streife der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.