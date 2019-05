Prüm : Müll illegal entsorgt

Diese Reifen haben Unbekannte einfach an einem Feldweg abgelegt. . Foto: tv/Polizei

Prüm (red) Unbekannte Müll in der Nähe von Großlangenfeld illegal entsorgt. Auf dem Feldweg „In den Birken“ wurden die 20 alte Bahnschwellen gefunden – wohl abgelagert zwischen Sonntag, 28. April, und Donnerstag, 2. Mai.

Hinweise an die Polizeiinspektion Prüm unter Telefon 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de