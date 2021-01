Polizei : Müllablagerung und Sachbeschädigung in Tiefgarage in Hermeskeil

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hermeskeil In der Tiefgarage am Donatusplatz in Hermeskeil kam es in der Nacht zum Sonntag zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Das teilt die Polizei mit.

Bislang unbekannte Täter haben dort ein beleuchtetes Gefahrenhinweisschild mutwillig abgerissen und zerbrochen. Außerdem hinterließen die Täter Müll, kaputte Bierflaschen und Unrat am Schadensort.