Blaulicht : Totalschaden: Feuer im Laderaum eines Müllfahrzeugs

Während einer Tour in Uersfeld bemerkte der Fahrer eines Müllfahrzeugs einen Brandgeruch: Kurz darauf war schon die Feuerwehr im Einsatz.

(red) Bei einem Brand eines Müllfahrzeugs in Uersfeld ist am Freitagvormittag ein Schaden in Höhe von 200.00 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.