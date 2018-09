später lesen Umwelt Müllfrevel auf Wirtschaftsweg FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Unbekannte haben in Arzfeld am Kreuzweg (Richtung Kapelle) illegal Müll abgelagert. Festgestellt wurde dies am Mittwoch vergangener Woche, wie die Polizei in Prüm mitteilt. Unter dem Müll befanden sich auch mehrere Eternitplatten.