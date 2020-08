Feuer : Müllladung brennt am Erbeskopf

Foto: Fritz-Peter Linden

Thalfang/Hilscheid Zu einem brennenden Müllwagen ist die Feuerwehr Thalfang am Mittwochvormittag an die Waldgaststätte am Erbeskopf gerufen worden. Dort brannte die Ladung. Der Fahrer kippte die brennende Ladung ab, um zu verhindern, dass das Feuer auf den LKW übergreift. Anschließend wurde Ladung mit einem Radlader des LBM auseinandergezogen und dann gelöscht.

