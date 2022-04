Brandstiftung : Jugendliche zünden Mülltonne an - Polizei ermittelt

Nittel Jugendliche haben am Karfreitag in Nittel eine Mülltonne angezündet. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Karfreitag gegen 14.40 Uhr am Moselradweg in Höhe der Ortslage Nittel zu der Brandstiftung. Jugendliche hatten den Inhalt einer dort aufgestellten Metall-Mülltonne in Brand gesetzt und flüchteten anschließend.