Feuerwehr : Mülltonnen brennen in der Nacht in Trier

Foto: Armin Weigel

Trier Blaulicht und Martinshorn: Was war in der Nacht los in der Trierer Altstadt. Im Hinterhof eines Wohnhauses in der Trierer Palaststraße sind nach Angaben der Feuerwehr am Freitagmorgen, 11. September, gegen 3.30 Uhr mehrere Mülltonnen in Brand geraten.