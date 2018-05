später lesen Feuerwehr Mülltonnen in Brand: Ursache unklar FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Twittern

Teilen



Aus noch unbekannter Ursache haben am Samstag in Kues in der Cusanusstraße gegen 16.50 Uhr zwei Mülltonnen und zwei Tonnen für Altpapier gebrannt. Das teilte die Polizei mit. Die Flammen griffen auf ein Baugerüst über. Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die entstandene Hitzeentwicklung beschädigte den Fassadenverputz eines Hauses und mehrere Fensterscheiben.