(red) Mit Hilfe von Zeugen versucht die Polizei Bitburg derzeit, einen Fall zu lösen, in dem zwei beteiligte unterschiedliche Angaben machen. Der angebliche Verkehrsunfall mit Personenschaden soll sich laut Angabe des mutmaßlichen Opfers am Sonntag, 2. Dezember, gegen 1.30 Uhr in der Schakengasse nahe der Gaststätte „No Name“ zu einem angeblichen Verkehrsunfall ereignet haben.