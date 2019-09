Prüm/Trier Was mit einer Routine-Grenzkontrolle beginnt, endet mit einem Auffahrunfall und Ermittlungen wegen Polizeigewalt. Eine Anwohnerin schildert die aus ihrer Sicht „schockierenden“ Szenen.

Waffen hätten die Polizisten nicht genutzt. Die anderen beiden Festgenommenen hätten die Beamten auf dem Boden liegen gelassen. „Als die Prümer Polizei kam, haben sie aufgehört zu schlagen“, sagt die mutmaßliche Augenzeugin. Irgendwann sei ein Krankenwagen gekommen wegen des verletzten Fahrers. „Der konnte nicht mehr aufstehen“, sagt die Frau. Auf die Frage hin, was sie fühle, erklärt die Frau: „Ich bin schockiert. Ich dachte, so etwas gibt es nur in Amerika, aber nicht in Deutschland.“ Die Schreie von dem Mann höre sie immer noch.

Zunächst werde das Video kriminaltechnisch aufbereitet, damit mehr Details zu sehen seien, erklärt er. Eine von der Staatsanwaltschaft in ihrer Pressemitteilung erwähnte „Widerstandsleistung“ des Fahrers ist in dem Video zum Beispiel auf den ersten Blick nicht zu sehen. Neben der kriminaltechnischen Auswertung des Videos suchen die Ermittler auch Zeugen, welche die Vorgänge am Hahnplatz beschreiben können. Und letztlich müssen die beteiligten Bundespolizisten noch vernommen werden. Am Mittwoch war dazu laut Fritzen noch keine Zeit. Die Bundespolizei, die Dienstherrin des Beamten, gegen den ermittelt wird, äußert sich auf TV-Anfrage nicht zur Sache. Christian Altenhofen, Pressesprecher bei der Bundespolizeidirektion in Koblenz, verweist auf die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft. Die Bundespolizei habe das Video umgehend an diese weitergeleitet. Der Beamte, gegen den ermittelt wird, bleibt laut Altenhofen im Dienst – zumindest vorerst. Das liegt an einer Regel, die immer greift, wenn Beamte einer Straftat bezichtigt werden: „Das Disziplinarverfahren folgt dem Strafverfahren“, sagt Altenhofen. „Es bedarf einer genauen Prüfung.“ Erst wenn sich der Anfangsverdacht in solchen Fällen erhärte, kämen disziplinarische Schritte wie eine vorläufige Suspendierung infrage.