Blaulicht : Mutmaßlicher Brandstifter in Trier festgenommen

Mutmaßlicher Brandstifter in Trier festgenommen

Trier Nach dem Brand einer Matratze am gestrigen Sonntag, 29. Dezember, wurde ein 23-jähriger Mann vorläufig festgenommen.

Seit dem 28. November brannten in den Moselauen unter der Konrad-Adenauer-Brücke drei PKW. Am 6. Dezember entzündete ein bis dato Unbekannter außerdem eine Matratze in der Nähe der Römerbrücke. Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier begründen nunmehr den Verdacht, dass der kontrollierte 23-Jährige auch für diese Taten verantwortlich sein könnte.