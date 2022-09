Blaulicht : Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer in der Vulkaneifel fest

Gerolstein In der Vulkaneifel ist ein mutmaßlicher Dealer von der Polizei festgenommen worden. Beim Zugriff fanden die Ermittler etliche Drogen und einige Waffen in der Wohnung des Tatverdächtigen.

Wie die Polizei mitteilte, kam es bereits am Freitag vergangener Woche zu dem Einsatz. Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats der Kripo Wittlich hatten den Verdacht der Polizei erhärtet, dass ein 35-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Gerolstein mit Betäubungsmitteln handelt. die Polizei durchsuchte daraufhin am Freitag, 9. September, mit Unterstützung von Spezialkräften eine Wohnung in der Vulkaneifel und fand dort über ein Kilogramm Amphetamin, mehrere Hundert Gramm Cannabis und diverse erlaubnisfreie Waffen. Die Staatsanwaltschaft Trier ordnete die Festnahme des Mannes an und ließ ihn dem Ermittlungsrichter vorführen. Der 35-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.