Blaulicht : Mutmaßlicher Drogendealer in Echternacherbrück erwischt

Mutmaßlicher Drogendealer in Echternacherbrück erwischt

Echternacherbrück Während einer Verkehrskontrolle halten Polizeibeamten einen Wagen an. Während der Fahrer unter Drogeneinfluß steht, handelt es sich bei dem Beifahrer um einen mutmaßlichen Dealer.

Bei einer Verkehrskontrolle stoppte die Polizei am Samstagabend einen PKW in Echternacherbrück. Dabei stellte sich heraus, dass der 21 Jahre alte Fahrer aus dem benachbarten Ausland unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem war sein Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen.

Hinzu kommt, dass in dem Auto bei einer Durchsuchung eine relevante Menge an Betäubungsmitteln gefunden wurde. Diese sollen dem 20-jährigen Mitfahrer gehören. Die Drogen waren in kleineren Portionseinheiten verpackt