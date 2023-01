Blaulicht : Luxemburg: Mutmaßlicher Drogendealer schluckt Kugeln herunter

Die luxemburgische Polizei hat einen mutmaßlichen Drogendealer kontrolliert. Mögliche Beweise für seine Verkäufertätigkeit sind in seinem Magen.

Ein mutmaßlicher Drogenverkäufer ist in Luxemburg-Stadt festgenommen worden. Eine Patrouille war am Bahnhof auf eine Person aufmerksam gemacht, die angeblich Gegenstände in ihrer Mundhöhle aufbewahren würde. Da der Verdacht bestand, dass es sich hierbei um einen mutmaßlichen Drogenverkäufer handeln würde, suchten die Beamten den Verdächtigen auf.