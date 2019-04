Die Kriminalpolizei Wittlich hat einen Mann aus der Verbandsgemeinde Speicher wegen des Verdachts des Drogenhandels festgenommen. red

Ein 35-jähriger Mann aus einem Ort in der Verbandsgemeinde Speicher ist von der Kripo Wittlich festgenommen worden. Laut Polizei stand er nach einem Hinweis im Verdacht, unerlaubt mit Drogen zu handeln. Bei den Ermittlungen durch das Rauschgiftkommissariat der Wittlicher Kriminalpolizei konnte der Verdacht so erhärtet werden, dass nach Antrag der Staatsanwaltschaft Trier ein Durchsuchungsbeschluss erlassen wurde, der dann am Mittwoch mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei und eines Diensthundeführers vollstreckt wurde. In der Wohnung des Mannes wurden mehrere Hundert Gramm Amphetamin und Cannabis sowie deliktstypische Utensilien aufgefunden.

Der Mann, der an seiner Arbeitsstelle festgenommen worden war, wurde nach Anordnung der Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.