Trier Nach dem Brand einer Matratze am Sonntag in Trier ist ein 23-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Laut Polizei könnte der Mann auch für die Autobrandserie vor etwa einem Monat verantwortlich sein.

Gegen 12.45 Uhr am Sonntag meldete die Feuerwehr Trier den Brand einer Matratze unter der Konrad-Adenauer-Brücke am östlichen Moselufer. Die Polizeiinspektion Trier fahndete umgehend nach einem Tatverdächtigen und wurde offenbar auch fündig. Auf dem nahegelegenen Moselradweg wurde ein 23-Jähriger vernommen, der im Lauf der Ermittlungen als mutmaßlicher Brandstifter identifiziert wurde.

Am Montag wurde der Mann schließlich einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Daraufhin wurde der Mann zur Untersuchungshaft in die Justizvollzugsanstalt Trier gebracht.

Zuerst traf es am 28. November einen schwarzen Ford Fiesta. Am 2. Dezember wurde dann ein roter Citroen ein Raub der Flammen. Beide Autos brannten jeweils gegen 17.30 Uhr. Drei Tage später stand in der Nähe der Römerbücke eine Matratze in Flammen. Am 6. Dezember 1.30 Uhr brannte schließlich das dritte und bislang letzte Fahrzeug, ein schwarzer 3er BMW.