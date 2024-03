Polizei Mutmaßlicher Serientäter von Dortmund soll Hunderte Reifen bei Kell illegal abeladen haben

An zwei Stellen bei Kell am See waren Anfang Februar jeweils mehr als 200 Altreifen illegal im Grünen entsorgt worden. Die Funde lösten nicht nur beim Ortsbürgermeister Empörung aus, auch in den sozialen Medien machten viele Nutzer ihrem Ärger Luft. Die Kriminalpolizei Trier ermittelte. Sie meldet nun: „Die Ermittlungen führten zu einer Serie gleich gelagerter Fälle, in der bereits die Polizei Dortmund ermittelte.“