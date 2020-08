Polizei : Nach 20 Jahren ohne Führerschein betrunken in die Polizeikontrolle

Traben-Trarbach Ein 58-Jähriger ist am Montagnachmittag in Traben-Trarbach in eine Polizeikontrolle geraten. Erst interessierte die Beamten sein Promillewert, dann noch mehr sein Führerschein.