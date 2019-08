Nach Attacke auf Zustellerinnen in Nattenheim - Täter stellt sich

Bitburg Täter stellt sich bei der Polizei: Nach der Attacke auf zwei Zeitungszusteller in Nattenheim hat sich ein 53-Jähriger selbst bei der Polizei in Bitburg gestellt.

(red) Fahndungserfolg: Der Mann, der am späten Montagabend in Nattenheim zwei Zeitungszustellerinnen angegriffen hatte, hat sich am Donnerstagmorgen bei der Polizei gestellt.