Kriminalität : Nach bewaffnetem Überfall auf Nahkauf in Trier - Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Nach bewaffnetem Überfall auf Nahkauf in Trier - Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Ein Unbekannter hat im Nahkauf in der Brückenstraße Bargeld erbeutet. Foto: TV/Rebecca Schaal

Trier Nach dem Raub im Nahkauf-Markt sucht Polizei nach einem Unbekannten, der bei dem Überfall Trierer Dialekt gesprochen hat.

Die Polizei sucht weiter nach Zeugen der räuberischen Erpressung im Supermarkt Nahkauf in der Brückenstraße am Samstagabend. Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen hatte der Täter kurz nach 19 Uhr das Geschäft betreten. Er bedrohte eine Kassiererin mit einer Pistole und forderte Bargeld. Die Frau gab dem Täter daraufhin einen dreistelligen Geldbetrag. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Feldstraße. Ob es sich bei der Pistole um eine scharfe Schusswaffe gehandelt hat, ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter.