Mit Einschränkungen : Nach Brand am Dienstag: Außensauna im Trierer Stadtbad öffnet wieder

Foto: TV/Agentur Siko 11 Bilder Feuerwehr im Trierer Südbad im Einsatz

Trier Am Dienstag hatte es in der Sauna im Trierer Stadtbad an den Kaiserthermen gebrannt. Jetzt öffnet die Sauna wieder – zumindest teilweise.

Nach dem Brand in der Innensauna am vergangenen Dienstag öffnet die Außensauna im Trierer Stadtbad am heutigen Donnerstag, wieder. Das teilen die Stadtwerke Trier am Donnerstagmorgen mit.

Lesen Sie auch Einsatz im Schwimmbad : Feuerwehr löscht brennende Sauna im Trierer Stadtbad (Fotos)

In der Sauna hatte es am Dienstag gebrannt, mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Schwimmhalle und Sauna mussten geräumt werden, vier Personen wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Nach Feuer: Außensauna im Stadtbad Trier öffnet wieder

Der komplette Innensaunabereich inklusive Saunen, Dampfbäder und Kneippbecken bleibt vorerst noch geschlossen und wird von einer Spezialfirma gereinigt, teilen die Stadtwerke mit. Deshalb müssen die Saunagäste sich in den Umkleideräumen der Schwimmhalle im Obergeschoss umziehen und können dann durch das Drehkreuz beim Schwimmmeisterstand in den Saunagarten gelangen. Der Saunagarten öffnet am Donnerstag ab 12 Uhr. Aufgrund der Einschränkungen reduziert das Stadtbad die Saunapreise vorerst um zwei Euro.