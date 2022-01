Feuer : Nach Brand in Plütscheid: Schaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt (Fotos/Video)

Foto: TV/Agentur Siko 35 Bilder Nachtlöscharbeiten nach Feuer in Plütscheid

Plütscheid Die Löscharbeiten in dem Dachdecker-Betrieb in Plütscheid dauerten nicht nur bis in die Abendstunden an, die Einheiten bleiben auch über Nacht vor Ort. Auch zu dem enormen Schaden gibt es Neuigkeiten.