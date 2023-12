Neue Details zur Tat Brand in Rathaus-Toilette in Gerolstein: Polizei hat jetzt Täterbeschreibung

Zwischenzeitlich konnte die Polizei nach Videoauswertung der Überwachungskameras am Rathaus den Tatzeitraum näher bestimmen, nämlich am 15.12.2023 zwischen 18.06 Uhr und 18.08 Uhr. Kurz vor der Brandauslösung hatte ein Mann die öffentliche Toilette des Rathauses Gerolstein betreten. Der junge Mann wird so beschrieben: schlank, helle Hautfarbe, schwarze NIKE-Sportschuhe mit weißem NIKE-Markenemblem und weiß abgesetzter Sohle, dunkle Jeanshose, schwarze Jacke mit grau abgesetztem Brustbereich, hellgrauer Rucksack mit helleren Reißverschlüssen